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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı

İngiltere, Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Türkiye'den gelenlere 10 gün karantina uygulanacak.

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07.05.2021 19:41:01
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı

Türkiye'nin kırmızı listeye alındığını duyuran İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.

Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve finalin İngiltere'de yapılmasına hazır olduklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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