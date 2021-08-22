''İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıyor''

İngiliz yayın organları, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılacağını ifade etti.

Türkiye turizm sektörünün bir süredir İngiltere'den beklediği seyahat kısıtlamalarına yönelik güncelleme haberleri İngiliz basınında görünmeye başladı.

Aralarında The Sun, The Times ve Evening Standard'ın olduğu yayın organları Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılacağını belirtti. Haberlerde herhangi bir kaynak belirtilmedi.

Haberlere göre Türkiye kırmızı listeden sarı listeye alınacak. Bu durumda iki doz aşı olanlar ve 18 yaş altındaki bireyler için karantina şartı ortadan kalkacak.

SON GÜNCELLEMEDE TÜRKİYE KIRMIZI LİSTEDE TUTULMUŞTU

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde son güncellemeyi Ağustos ayının başında yapmıştı.

Bu listeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Hindistan ve Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden, "sarı listeye" alınmıştı.

Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise "yeşil listeye" geçirilmişti. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak. Ancak, bu ülkelerden gelecek kişilerin, yola çıkmadan önce ve varıştan iki gün sonra test yaptırma zorunluluğu devam edecek.

Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alınırken, Türkiye de kırmızı listede kalmaya devam etmişti.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.