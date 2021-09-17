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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

32 Dakika Önce
2021-09-17 19:09:52
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

Turizm sektörünün İngiltere'den beklediği haber geldi.

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

Uygulama 22 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

Türkiye ile birlikte aralarında Pakistan ve Maldivlerin de olduğu 8 ülke kırmızı listeden çıkarılmış olacak.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde son güncellemeyi Ağustos ayının sonunda yapmış ve Türkiye'yi kırmızı listede tutmuştu.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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