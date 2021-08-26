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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listede tuttu

İngiltere uluslararası seyahatler için yeşil, sarı ve kırmızı listelerini güncelledi. İngiltere Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam etti

2 Saat Önce
2021-08-26 22:47:16
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listede tuttu

İngiltere uluslararası seyahatler için yeşil, sarı ve kırmızı listelerini güncelledi.

Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde kalmaya devam etti.

İngiltere'nin talep ettiği bazı Covid-19 verilerinin paylaşılmaya başlanmış olması, Türkiye'nin bu listeden çıkabileceği yönündeki umutları artırmıştı.

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

Türkiye'den İngiltere'ye gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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