İngiltere Türkiye ile siber güvenlikte müttefik olmaya hazır

İngiltere Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Maitland, Türkiye’nin ulusal güvenlik alanında attığı adımlara vurgu yaparak, İngiltere’nin Türkiye ile bilgi paylaşmaya istekli olduğunu ve Türkiye’nin müttefik olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İngiltere Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Olga Maitland, Türkiye'nin siber güvenlik alanında önemli bir aktör olduğunu belirtti.

Ulusal güvenlik ve savunma alanlarına yaklaşımda dünya genelinde büyük bir değişim olduğunun altını çizen Maitland, önde gelen ülkelerin savunma ve siber güvenliğe çok ciddi bütçeler ayırdığını hatırlattı.

Birleşik Krallık'ın asker sayısını 83.000'e ve ardından 72.000'e düşürdüğünü bildiren Maitland, asker sayısı üzerinden tasarruf edilen bütçenin siber güvenlik alanında değerlendirildiğini kaydetti.

“Çünkü günün sonunda, savaşın sadece çatışmalardan ibaret değil, aynı zamanda altyapılara yönelen kritik siber saldırılar söz konusu.” ifadelerini kullanan Maitland, “[Siber saldırılar] savunma ve füze sistemlerinizi, gemi ve uçaklarınızı, hava trafik kontrol mekanizmanızı ya da savunma sistemlerini aniden işe yaramaz hale getirebilir.” dedi.

Türkiye çok önemli

Geleceğe dönük planlar yapılması gerektiğini vurgulayan Maitland, Çin'in bu alanda muazzam miktarda çaba harcadığını söyledi ve “Ben buna dijital otoriterlik diyorum. Henüz ABD ile boy ölçüşemiyorlar fakat hızla yetişiyorlar.” yorumunu yaptı.

Maitland, Rusya'nın kapasitesinin de hesaba katılması gerektiğini belirterek, Rusya'nın ABD kadar güce sahip olmadığını fakat daha pervasız olduğunu ve dizginlemediğini söyledi ve herkesin bu alanda savunmasız olduğunun altını çizerken ileriye dönük olarak Birleşik Krallık'ın bilgi ve tecrübesini NATO üyeleri ile paylaşmayı planladığını bildirdi.

Türkiye'nin de bu anlamda çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden Maitland, “Türkiye çok önemli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siber Güvenlik Merkezi kurmasını oldukça yerinde buluyoruz, İngilizler kesinlikle bilgi paylaşmaya istekli, şüphesiz, Türkiye'yi [siber güvenlik alanında] bir müttefik olarak kabul etmeliyiz.” diye konuştu.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında uzun yıllara dayanan bir iş birliği olduğunu hatırlatan Maitland, salgının birlikte hareket etme sürecini yavaşlattığını fakat İngiltere'nin Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünü ve iki ülkenin işbirliğine devam edeceğini belirtti.

Maitland, “Üzerimizde çok fazla tehdit var. Ve Türkiye yalnız değil. Yalnız olmamalı.” ifadelerini kullanarak İngiltere'nin Avrupa Birliği dışında olması sebebiyle esnekliğe sahip olduğunu ve bunun Türkiye işe işbirliğinde avantaj sağladığını açıkladı.

İHA yazılımları korunmalı

İnsansız hava araçları (İHA) konusuna da değinen Maitland, bu araçların modern savaşların bir parçası olduğunu ve sivil operasyonlarda önemli olduklarını vurgularken İHA'ların esnek, ucuz ve fark edilmesi zor silahlar olduğunu hatırlattı ve keşif alanında çok iyi olan İHA'ların aynı zamanda modern bir savunma mekanizmasına dönüşebileceklerini söyledi.

Bir siber saldırı durumunda İHA'ların işlevsiz kalabileceğinin de altını çizen Maitland, “İHA yazılımlarının da korunması gerekiyor, bu nedenle Türk hükümetinin meseleyi doğru anladığını düşünüyorum, bu Birleşik Krallık dahil büyük ülkelerin de yaptığı şey.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.