İngiltere: 'Türk Bayraktar TB2 insansız savaş araçları, Rus ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı oldu'

Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçları Ukrayna'da da Rus kuvvetlerine karşı etkili olduğunu kanıtladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk TB2 insansız hava araçlarının Rus ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarıları nedeniyle dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan ve övgüyle bahsedilen Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının, Ukrayna'da da Rus kuvvetlerine karşı etkili olduğu ileri sürüldü.

Türk Bayraktar TB2 'ye bir övgü de İngiltere'den geldi.

Middle East Eye'nin haberine göre; ingiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Türkiye tarafından tedarik edilen TB2 Bayraktar savaş uçaklarının Rus ilerlemesini engellemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Parlamentoda Ukrayna hava kuvvetlerine nasıl yardım edildiğine ilişkin bir soruya yanıt olarak Wallace, TB2'lerin Rus topçu saldırılarındaki ikmal hatlarına mühimmat teslim ettiğini söyledi. Wallace, "Bu, Rus ilerlemesini yavaşlatmak veya engellemek için inanılmaz derecede önemliydi" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce 20'den fazla TB2'nin Kiev'e satıldığına inanılıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, bir Facebook gönderisinde, ülkenin yeni bir silahlı insansız hava aracı sevkiyatı aldığını söylemiş, ayrıntıya girmeden, "Yeni Bayraktar TB2'ler, Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan görüntüler, TB2'lerin Kiev yakınlarındaki uzun Rus askeri konvoylarına karşı kendilerini koruduğunu gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kiran geçen hafta, Kiev'in insansız hava araçlarını özel bir Türk savunma şirketi olan Baykar'dan satın aldığını vurgulayarak, bunun iki ülke arasında bir anlaşmayı temsil etmediğini söylemişti.

RUSYA'YA AĞIR KAYIP VERDİRDİ

Oryx kullanıcı adına sahip bir araştırmacı, Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'lar ile vurduğu Rus Ordusu'na ait platformların listesini çıkarttı. Listeye göre Ukrayna Ordusu, Buk Hava Savunma Füze Sistemi'ne ait 2 adet TEL ve 2 adet ise TELAR'ı, TB2 SİHA ile imha etti. 1 adet Tor-M2 Hava Savunma Füze Sistemi, 1 adet zırhlı muharebe aracı, 4 adet Msta-B 152mm'lik Kundağı Motorlu Obüs ve 17 adet kamyon ile cip de TB2 SİHA'dan atılan Roketsan MAM-L mühimmatlarının hedefi oldu. Ancak bu liste sadece Ukrayna Ordusu tarafından yayımlanan görüntülere göre hazırlandı. Dolayısı ile TB2 SİHA'nın başka hedefleri de imha etmiş olması muhtemel.

Öte yandan Kırgızistan geçen hafta Türk silahlı insansız hava araçlarını satın almak için bir anlaşma imzalayarak bunu yapan ilk Orta Asya ülkesi oldu. .