DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Özel üniversite bursları iptal edilir mi? Vakıf üniversitesi bursları kesilir mi?
Portekiz Golden Visa Programı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Davasına baktığı sanıkla fotoğrafı çıkan hakim açığa alındı
Afganistan Cumhurbaşkanının kaçtığı ülke belli oldu
28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı
Çakal Carlos: Zapata, pusuya düşürülerek öldürüldü
Atakan Gündüz'ün yeni takımı İstanbulspor!
Çevik Bir kimdir? Çevik Bir tutuklandı mı?
İngiltere: Taliban bu sefer farklı olabilir
Ali İnce kimdir? Ali İnce hangi filmlerde oynadı?
Yunanistan’dan Afgan sığınmacıları engellemek için yeni karar
Galatasaray Başkanı Elmas'tan Marcao hakkında açıklama
Toyota Adapazarı fabrikası üretime ara veriyor
Batshuayi kimdir? Batshuayi kaç yaşında nereli? Batshuayi hangi mevkide oynuyor?
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere: Taliban bu sefer farklı olabilir

İngiltere: Taliban bu sefer farklı olabilir

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, 'Belki de bu Taliban, insanların 1990'lardan hatırladığından farklı bir Taliban.' değerlendirmesinde bulundu.

1 Saat Önce
2021-08-18 16:56:32
İngiltere: Taliban bu sefer farklı olabilir

Carter, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetlerinin Kabil Havaalanı çevresinde güvenliği sağlayan Taliban'la iş birliği yaptığını ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile temas halinde olduklarını söyledi.

Nick Carter, "Taliban, Karzai'nin daha dün bana söylediği gibi aşiretlerin farklı derlemesidir, onlar taşralı çocuklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın homojen bir örgüt olmadığını, Afganistan'ın kırsal kesiminden farklı aşiret figürlerinden oluşan bir grup olduğunu söyleyen Carter, "Sabırlı olmak zorundayız, sakin kalmak zorundayız ve onlara bir hükümet kurmaları için ve kimliklerini göstermeleri için alan vermek zorundayız. Belki de bu Taliban, insanların 1990'lardan hatırladığından farklı bir Taliban olabilir." ifadesini kullandı.

Carter, "Daha makul ve daha az baskıcı bir Taliban olabilir." yorumunda bulunarak, "Gerçekten de şu anda Kabil'i yönetme biçimine bakarsanız, bunun daha makul olduğuna dair bazı işaretler var." diye konuştu.

Nick Carter, Sky News'te yaptığı açıklamada da sunucunun Taliban'dan "düşman" olarak bahsetmesi üzerine, "Bence düşman kelimesini kullanırken çok dikkatli olmalısınız." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş