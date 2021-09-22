İngiltere Savunma Bakanlığından Afgan ifşası

İngiltere kendisi için çalışan 250 Afgan tercümanın bilgilerini yanlışlıkla ifşa etti.

İngiltere Savunma Bakanı, Afganistan'da görev yapan İngiliz birliklerine tercümanlık yapan ve İngiltere'ye gitmeye çalışan 250'den fazla Afgana ait kişisel bilgilerinin yanlışlıkla ifşa edilmesinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.



BBC'nin haberine göre, İngiltere'ye gitmek isteyen 250'den fazla Afgan'ın iletişim bilgileri, bazılarının fotoğrafları ve isimleri Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir e-posta'ya yanlışlıkla eklendi. Bu da, Afgan tercümanların kişisel bilgilerinin mesajın tüm alıcılarına ifşa edilmesine yol açtı.



Bakanlık sözcüsü, konu hakkında bir soruşturma başlatıldığını bildirerek, “Bu ihlale karışan herkesten özür dileriz ve bunun tekrarlanmamasını sağlamak için çok çalışıyoruz” dedi. Bazı politikacılar, olaydan sonra hükümeti eleştirerek, Taliban'ın geçen ay iktidara gelmesinden bu yana ülkelerini terk etmek isteyen Afgan tercümanlara yönelik potansiyel risklere dikkat çekti.



Muhalefetteki İşçi Partisi'nin gölge Savunma Bakanı John Healey, “Bu Afgan tercümanlara onların güvenliğini garanti edeceğimizi söyledik. Ancak bu veri sızıntısı, hayatlarını gereksiz yere riske atıyor” diyerek, bu kişilerin acilen İngiltere'ye getirilmesi çağrısında bulundu. Muhafazakar Parti'den Milletvekili Johnny Mercer ise, olayın son derece utanç verici olduğunu söyleyerek, misillemelerden kaçınmaları için Afgan tercümanların kendilerine saklanacak yeni bir yer bulmak zorunda kalacağını vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.