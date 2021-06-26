İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti

Danışmanıyla görüntüleri ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti.

Üniversiteden beri arkadaş olduğu ve geçen sene yıllık 15 bin pound maaşla danışmanı olarak işe aldığı Gina Coladangelo ile görüntüleri yayınlanan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti.

Bakan Hancock'un Başbakan Boris Johnson'a sunduğu istifa mektubu Birleşik Krallık Başbakanlık ofisi tarafından yayımlandı.

Hancock, 5 bin pound maaşla danışmanı olarak işe aldığı Gina Coladangelo ile öpüşürken fotoğraflarını yayınlamıştı. Hancock, eleştiriye neden olan görüntülerin ardından özür dilerken istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.