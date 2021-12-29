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İngiltere, Rusya'yı ‘düşman devletler’ listesine ekledi

Birleşik Krallık Güvenlik ve Sınırlardan Sorumlu Devlet Bakanı Damian Hinds, İngiltere karşıtı siber saldırı ve dezenformasyon kampanyalarını gerekçe göstererek ‘düşman ülkeler’ listesini açıkladı. Listede, Rusya Federasyonu da yer alıyor.

1 Saat Önce
2021-12-29 00:22:49
İngiltere, Rusya'yı ‘düşman devletler’ listesine ekledi

Birleşik Krallık Güvenlik ve Sınırlardan Sorumlu Devlet Bakanı Damian Hinds, düşman ülkeler listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, Birleşik Krallık'a tehdit oluşturabilecek olan dört ülkenin ismini açıklayan Hinds, Rusya Federasyonu'nu da söz konusu ülkeler arasında saydı.

Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya

Damian Hinds, üç ülkenin fiziksel insan kapasitesine sahip olduğunu belirtirken, “Büyük siber varlığa sahip olan ülkeler geniş ölçekte konuşlandırabiliyorlar” dedi. İngiliz Bakan Damian Hinds, The Telegraph'a verdiği demeçte, Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya işaret etti. Çin, İran ve Rusya'nın siber tehditten istihbarat faaliyetlerine kadar birçok olayda parmağının olduğunu dile getirdi.

“Casus teşkilatları, siber saldırılar, paralı askerler ve dezenformasyon”

Hinds'e göre, listede yer alan devletler Büyük Britanya için tehdit oluşturuyor. Casus teşkilatları, siber saldırılar, paralı askerler ve dezenformasyon kampanyalarına vurgu yapan İngiliz Bakan, bu ülkelerin çok tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Hinds, Aralık ayı başında Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı'nın Birleşik Krallık Gizli İstihbarat Servisi Başkanı Richard Moore'a yönelik tehditleri nedeniyle olası bir diyalog şansının kaybolduğunu bildirdi. Başkan Moore, Kasım ayının sonunda, Londra'nın Rusya'dan kaynaklanan ciddi tehditler gördüğünü ve tehditleri kontrol altına almak ve püskürtmek için her türlü çabayı göstereceğini söylemişti.

Kırım Haber Ajansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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