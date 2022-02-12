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İngiltere: Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak
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İngiltere: Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya ile herhangi bir çatışma olması durumunda, Ukrayna'da İngiliz askerinin olmayacağını bildirdi.

24 Dakika Önce
2022-02-12 13:36:28
İngiltere: Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak

Heappey, Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın bir saldırı başlatmasına olanak sağlayacak topçu ve füze sistemlerinin yerini aldığından emin olduklarını belirtti.

Ukrayna'da yıllardır eğitim görevine katılan İngiliz askerlerinin olduğunu ve bu süre içinde binlerce Ukraynalıyı eğittiklerini aktaran Heappey, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı savunma amaçlı tanksavar silah sistemleri sağladık ve bazı eğitmenler Ukraynalı askerlerin bu silah sistemleri konusunda eğitimine yardımcı olmak için ilerledi ancak Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak."

Heappey, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın saldırabilecek bir aşamada olduğuna da işaret ederek "İngiliz vatandaşları Ukrayna'yı mümkün olan her şekilde derhal terk etmeli ve yaz aylarında Afganistan'da gördükleri gibi herhangi bir askeri tahliye olasılığını beklememeli." dedi.

Bakan Heappey, BBC'ye yaptığı açıklamada ise İngiltere'nin Ukrayna'daki diplomatik varlığı hakkında henüz bir karar verilmediğini belirterek "Diplomasinin devam edebileceği ve en feci can kaybını önleyebileceğimiz bir tür anlaşmaya varmak için her son fırsat değerlendirilecek." diye konuştu.

Öte yandan James Heappey, Ukrayna'daki İngiliz birliklerinin bu hafta sonu ülkeden ayrılacaklarına işaret ederek "Orada bir çatışma olacaksa Ukrayna'da asker olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ KİEV'DE KALIYOR

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kiev'de kalıyorum ve orada çekirdek bir ekiple çalışmaya devam ediyorum. Büyükelçilik çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. .

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