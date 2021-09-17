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İngiltere nüfusu 200 bin azaldı

İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının sayısının geçen sene 200 bin düştüğü bildirildi.

50 Dakika Önce
2021-09-17 18:52:24
İngiltere nüfusu 200 bin azaldı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2020'de bir yıl içinde İngiltere'deki AB vatandaşlarının sayısı 3,7 milyondan 3,5 milyona düştü.

Şu anki nüfusu yaklaşık 67 milyon olduğu tahmin edilen İngiltere'de Polonyalılar, 738 bin kişi ile en yaygın yabancı grubu oluşturuyor. Onları sırasıyla Romanyalılar, İrlandalılar, Hintler ve İtalyanlar takip ediyor.

Londra ise İngiltere'de doğmamış ve İngiliz olmayan insanların en fazla bulunduğu bölge olmayı sürdürüyor.

İngiltere doğumlu olmayanlar Londra nüfusunun 37'sini, İngiliz olmayanlar ise yüzde 22'sini oluşturuyor.

AB vatandaşlarının sayısının düşmesine ilişkin ulusal haber ajansı PA Media'ya konuşan bir ONS sözcüsü, göç etme kararlarının karmaşık olduğu ve sosyal ve ekonomik nedenler gibi bir dizi faktörden etkilendiğini belirtti.

Sözcü, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması gibi faktörlerin yanı sıra yeni tip koronavirüs salgınının da İngiltere'de yaşayan yabancıların davranışlarını ve kararlarını etkilemiş olabileceğine işaret etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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