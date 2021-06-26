İngiltere’nin yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid oldu
Eşini aldattığı görüntüler ortaya çıkan Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın istifasının ardından ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.
İngiltere'de eşini danışmanıyla aldattığı ortaya çıkan Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın istifa etmesi üzerine, makama ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid getirildi.
Eşini danışmanıyla aldatırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etmişti. 42 yaşındaki Hancock istifa haberini Twitter'dan yayınladığı video ile duyurmuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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