İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in parti görüntülerine tepki yağdı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'un, daha önce engellilere karşı tutumu, sağlıksız hali ve alışkanlıklarıyla tepki çeken Therese Coffey'i Sağlık Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak ataması tartışmaları alevlendirdi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Haber 7'den Ramazan Yıldız'ın haberine göre, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu.

Truss'un yakın arkadaşı

Liz Truss'un yakın arkadaşı olan 50 yaşındaki Coffey İngiliz kamuoyunun yakından tanıdığı bira, müzik ve futbol aşığı olmasıyla biliniyor.

Koyu katolik

Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey sapkınlığa karşı geleneksel evliliği desteklerken sıkı kürtaj karşıtı.

Engellilere karşı tutumu

Coffey, Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yayınlanan raporlarda engelli ölümlerini gizlemesi ülkede büyük tepki çekmişti.

Sağlıksız alışkanlıkları

Sağlıksız obez hali, sosyal medyaya düşen bir elinde puro diğer elinde içki şişesi ile görüntüsü yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Therese Coffey'i uzun süre eleştirilerin odağında tutacak gibi görülüyor.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde muhafazakar ve sert duruşuyla büyük bir kesimin tepkisini çeken Coffey'nin "Sağlık Bakanı" olarak atanması sosyal medyada tep yağmasına sebep oldu. İşte O tepkilerden bazıları;

- Tanrı yardımcımız olsun.

- Tam da daha kötüye gidemeyiz derken...

- Bu yürüyen "Sağlık" abidesi bizim Sağlık Bakanımız mı?

- Dünyayı durdurun inmek istiyorum.

- 12 yıl önce dünya sahnesinde bir oyuncuyduk şimdi ise palyoço.