İngiltere'nin yeni kralı Charles’ten ilk açıklama!

Kraliyet Ailesi resmi sitesi yeni Kral Charles adına bir açıklama yayınlandı. Açıklamada yeni kralın resmi adı da Kral 3. Charles olarak kullanıldı.

3. Charles'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır.

Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz.

Onun kaybının tüm ülkede, diyarlarda ve İngiliz Milletler Topluluğu'nda ve dünyadaki sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum.

Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, Kraliçe'nin bu kadar geniş çapta gördüğü saygı ve derin sevgi hakkındaki bilgimiz sayesinde teselli ve destek bulacağız."