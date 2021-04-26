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''İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanıyabilir'

İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı değerlendirdiği, böyle bir adımın İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan uçuşların başlamasını sağlayabileceği iddia edildi.

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26.04.2021 12:19:00
''İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanıyabilir'

Sunday Express'te yer alan haberde, İngiltere'nin "Cenevre'de yapılacak görüşmelerde Kıbrıs Adası'nı neredeyse 60 yıldır ikiye bölen siyasi krize barışçıl çözüm bulmada 'tarihi bir fırsat' sunmaya yardımcı olabileceği" belirtildi.

Gazeteye konuşan Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, İngiliz hükümetini, görüşmelerde önereceği iki devletli çözümü desteklemeye çağırdığı ifade edildi.

Tatar'ın Brexit'le Avrupa Birliği'nden (AB) kurtulan İngiltere'nin tarafsız garantörlük rolünü yerine getirebileceğine ve Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklere eşit şekilde davranılmasını sağlayabileceğine inandığı kaydedildi.

Haberde, hükümet kaynaklarının gazeteye, bakanlarının Kuzey Kıbrıs'ı resmen bağımsız bir ülke olarak tanımayı değerlendirdiklerini söylediği aktarıldı.

Sorunun çözümünün, İngiltere'de yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk'e yardım edeceği ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlamasını sağlayabileceği vurgulandı.

Ayrıca binlerce İngiliz vatandaşının Kuzey Kıbrıs'ı da daha kolay ziyaret edebileceği ve Kuzey Kıbrıs'ın güney ile birlikte popüler bir tatil beldesi haline gelebileceği yazıldı.

Aynı zamanda İngiltere'nin Kıbrıs'taki iki askeri üssü konusunda da uzun vadeli bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi.

Haberde, Brexit müzakereleri sırasında AB'nin İngiltere'ye baskı uygulamak için Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İngiliz vatandaşlarının, güneye geçmeleri halinde gözaltına alınma ve para cezası ile tehdit edildiği ileri sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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