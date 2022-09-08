İngiltere Kraliçesi Elizabeth doktor kontrolüne alındı

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in İskoçya'da tıbbi gözetim altında olduğu açıklandı.

Buckingham Sarayı, yaz aylarını Balmoral'da geçiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in doktor kontrolü altında olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı için endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler" denildi.

The Guardian'ın haberinde, oğlu veliaht Prens Charles ve torunu Prens William'ın Elizabeth'in yanına gittikleri belirtildi. Buckingham Sarayı'nın açıklamasında, kraliçenin "rahat" olduğunu ve Balmoral'da kalmaya devam edeceği bildirildi.

Kraliçe Elizabeth, salı günü İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ı İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde kabul ederek, Truss'a resmi olarak başbakanlık görevini teslim etmişti.

Truss bugün yaptığı açıklamada, "Bütün ülke Buckingham Sarayı'ndan gelen haberlerle derinden endişe duyuyor. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte" dedi.

1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı ünvanına sahip.