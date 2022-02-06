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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün itibarıyla tahta oturuşunun 70’inci yılını doldurdu. Kraliyet Ailesi’nden yayınlanan açıklamada Elizabeth’in Prens Charles’ın eşi Camilla’nın ‘kraliçe’ ünvanını almasını dilediği ifade edildi.

3 Saat Önce
2022-02-06 14:32:30
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı

İngiltere monarşisinin en uzun süre tahta kalan ismi 2. Elizabeth, bugün itibarıyla tahta oturuşunun 70'inci yılını devirdi. Babası 6. Geroge'un 1952'de hayatını kaybetmesiyle tahta oturan 2. Elizabeth, İngiltere'nin gelecek ‘kraliçesini' de işaret etti.

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2. Elizabeth adına Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada, “Bana vermeye devam ettiğin sadakat ve şefkat için sonsuza dek minnettarım ve alçakgönüllü olmaya devam ediyorum. Ve zamanı gelince oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve karısına bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinizi biliyorum. En içten dileğim, zamanı geldiğinde Camilla'nın sadık hizmetini sürdürürken Kraliçe olarak bilinmesidir” denildi.

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KRALİÇE 2. ELİZABETH KİMDİR?

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, İngiltere monarşisinde en uzun süre tahtta kalan lider olarak tarihe geçti. 1926'da Londra'da doğan Elizabeth, çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü ve 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi. Çiftin Andrew, Edward, Anne ve Charles adında 4 çocuğu oldu. .

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