İngiltere, Kanada ve ABD’ye Ukrayna sınırlarına asker yerleştirme çağrısı!

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya’nın muhtemel Ukrayna saldırısına karşı yabancı askerlerin yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ukraynalı Bakan, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD’ye birliklerini Ukrayna’nın güneyinde ve doğusunda konuşlandırma çağrısında bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov (Olexiy Reznikov) bir Kanada gazetesine verdiği röportajda, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ın, Rusya'nın saldırı ihtimali karşısında ortak ve hızlı bir şekilde askeri destek sağlaması gerektiğini dile getirdi. Ukraynalı Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işgalden caydıracak adımların acilen atılması hususunda uyardı.

Oleksiy Reznikov, NATO askeri ittifakı içinde Ukrayna'yı desteklemekte ne kadar ileri gidileceği konusunda görüş ayrılıkları tespit ettikleri de sözlerine ekledi. Bu çerçevede, Reznikov, Kanada, ABD ve Birleşik Krallık'ın Putin'in saldırgan davranışına meydan okumaya daha istekli görünürken, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin Rusya ile ekonomik ilişkilerini sürdürmekten endişe duydukları için tereddütlü olduklarını söyledi.

UKRAYNA SAVAŞA HAZIR

Geçen ay Başkan Volodımır Zelenskıy tarafından savunma bakanı olarak atanan Reznikov, “Anglo-Sakson müttefiklerini” gerekirse Ukrayna ordusuna silah ve diğer destek sağlamak için NATO dışında hareket etmeye çağırdı. Ukrayna'nın kara kuvvetlerinin savaşa hazır olduğunu, ancak ülkenin, Ukrayna sınırları yakınında toplanan devasa Rus askeri gücünün oluşturduğu tehdit karşısında hava savunma, deniz ve elektronik savaş yeteneklerini derhal yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Reznikov, Ukrayna'nın müttefiklerinden uçaksavar füzeleri, modern savaş uçakları ve deniz araçları ile elektronik karıştırma ekipmanı eksikliğini gidermesine yardımcı olacak “hızlı bir yanıta” ihtiyacı olduğunu belirtti. Ancak, cephe hattına yakın mevzilere gözle görülür şekilde konuşlandırılan Kanadalı, ABD'li ve İngiliz askerlerinin de aynı derecede önemli olacağının altını çizdi.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.