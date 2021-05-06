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İngiltere ile Fransa arasında tansiyon yükseldi!

İngiltere ile Fransa arasında 'ada savaşı' kızışıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 geminin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'ye gönderildiğini açıklamasından sonra, Fransa da adaya misilleme olarak 2 gemisini gönderdi.

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06.05.2021 14:49:19
İngiltere ile Fransa arasında tansiyon yükseldi!

İngiltere ile Fransa arasında ada savaşı kızışıyor. Fransa, İngiltere ile balıkçılık konusunda sorun yaşadığı Jersey adası açıklarına 2 devriye gemisi gönderdi.

Fransız Donanması'ndan yapılan açıklamada, gemilerden birinin jandarma-polis gemisi, diğerinin ise denizcilik idaresi devriye gemisi olduğu belirtildi.

AFP'ye konuşan Fransız yetkililer, bölgede 50'den fazla Fransız balıkçı teknesinin protesto düzenlediğini aktardı. 

İngiltere Savunma Bakanlığı, HMS Severn ve HMS Tamar isimli 2 geminin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'ye gönderildiğini ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğunu bildirmişti.

Jersey adası sorunu nedir?

Sorun, Jersey'nin, Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) sonrası imzalanan İngiltere-Avrupa Birliği (AB) Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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