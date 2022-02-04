DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı
Antalya'da feci kaza; 2 ölü, 1 yaralı
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi
Büyükçekmece'de aranan ceset bulundu
İngiltere'de üst düzey 5 yetkili birden istifa etti
Konyaspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere ile Almanya Ukrayna'yı görüştü
Edirne'de Adalet Anıtı ateşe verildi; Valilikten açıklama
RTÜK'ten bazı programlara ve dizilere ceza yağdı
2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı; ABD'den boykot!
Borsa düşüşle kapandı
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
ABD ile Avustralya arasında ‘batık gemi’ kavgası
Fenerbahçeli kaleci Bartu Kulbilge Boluspor’da
Bakan Dönmez’den Azerbaycan doğalgazı açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere ile Almanya Ukrayna'yı görüştü

İngiltere ile Almanya Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya ilişkin telefon görüşmesinde, Rusya'yla diyaloğun öneminin yanı sıra gerilimlere son verilmesi için mevcut tüm diplomatik kanalların kullanılması konusunda mutabık kaldı.

41 Dakika Önce
2022-02-04 19:11:51
İngiltere ile Almanya Ukrayna'yı görüştü

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Alman mevkidaşını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu hafta yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilendirdiğini belirtti.

İki liderin, Rusya'yla diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldığını ve gerilimlere son verilmesi için mevcut tüm diplomatik kanalların kullanılmasına karar verdiğini aktaran sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Johnson ve Scholz, müttefiklerin, Rusya'ya Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin yansımaları dahil açık ve tutarlı bir mesaj verme ihtiyacının altını çizdi. Kapsamlı bir yaptırım paketi üzerinde birlikte ve diğer uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla girmesi durumunda, bu yaptırımların derhal yürürlüğe girmeye hazır olması gerektiğini vurguladı."

AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş