DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı
Milli Görüş’ün etkili ismi Müftüoğlu: Merve Kavakçı krizini Abdullah Gül çıkardı
Ceyhanspor - İçel İdman Yurdu canlı yayınlanacak mı?
Bitcoin bankacılık sistemine adapte oluyor!
Altay - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Van'da korkutan deprem!
Marmaray seferleri durduruldu
İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor
Bitcoin kenti kuruluyor: Yatırımcılar vatandaşlık alacak
Eskişehirspor - Pendikspor maçı canlı yayın!
Batman Petrolspor - Elazığspor maçı canlı yayın!
Bayburtspor - İnegölspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim yeniden başlıyor: Kaç sınıf kapalı olacak?
Avukat işlemlerinde yeni ücretler belli oldu: Avukata danışmak 675 TL
Çorum FK - Ankaraspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor

İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Hamas’ı Terör Yasası kapsamında yasa dışı ilan etme kararı aldıklarını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-21 11:25:30
İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor

Bu karar, önceden Hamas'ın sadece silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'na yasak uygulayan İngiltere'nin örgüte karşı tutumunu Amerika ve Avrupa Birliği'yle aynı konuma taşımış oldu.

Filistin Yönetimi ve Hamas'tan karara tepki gelirken, İsrail Başbakanı Naftali Bennett İngiltere'nin bu adımını hoşnutlukla karşıladı.

Patel, kararla ilgili açıklamasında, “Hamas, geniş kapsamlı ve gelişmiş silahlara ve terörist eğitme tesislerine erişim dahil ciddi bir terör kapasitesine sahip. Bu nedenle bugün, Hamas'ı bütünüyle yasaklamak için harekete geçtim” ifadelerini kullandı.

Örgüt, bundan sonra İngiltere'de Terör Yasası kapsamında yasaklanmış olacak. Bu, Hamas'a destek veren, örgüt adına toplantılar düzenleyen ya da örgütün bayrağını kullananların yasayı çiğnemiş olacakları anlamına geliyor.

Kararın gelecek hafta Bakan Patel tarafından meclise sunulması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş