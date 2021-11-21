İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Hamas’ı Terör Yasası kapsamında yasa dışı ilan etme kararı aldıklarını açıkladı.

Bu karar, önceden Hamas'ın sadece silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'na yasak uygulayan İngiltere'nin örgüte karşı tutumunu Amerika ve Avrupa Birliği'yle aynı konuma taşımış oldu.

Filistin Yönetimi ve Hamas'tan karara tepki gelirken, İsrail Başbakanı Naftali Bennett İngiltere'nin bu adımını hoşnutlukla karşıladı.

Patel, kararla ilgili açıklamasında, “Hamas, geniş kapsamlı ve gelişmiş silahlara ve terörist eğitme tesislerine erişim dahil ciddi bir terör kapasitesine sahip. Bu nedenle bugün, Hamas'ı bütünüyle yasaklamak için harekete geçtim” ifadelerini kullandı.

Örgüt, bundan sonra İngiltere'de Terör Yasası kapsamında yasaklanmış olacak. Bu, Hamas'a destek veren, örgüt adına toplantılar düzenleyen ya da örgütün bayrağını kullananların yasayı çiğnemiş olacakları anlamına geliyor.

Kararın gelecek hafta Bakan Patel tarafından meclise sunulması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.