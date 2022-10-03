İngiltere geri adım attı! Sterlin yükselişe geçti

İngiltere'de Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan alınan yüzde 45'lik gelir vergisinin kaldırılması konusunda ilerlemeyeceklerini belirtti.

İngiltere'de Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, en üst vergi dilimini kaldırmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

Kwarteng bu sabah twitter'da yaptığı açıklamada "Yüzde 45'lik verginin kaldırılmasında ilerlemeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Kwarteng'in 23 Eylül'de açıkladığı mali paket piyasalarda çalkantıya neden olmuştu. Yaşanan bu dalgalanma, Başbakan Liz Truss hükümetinin kararında 'U dönüşü' yapmasına neden oldu. Truss dünkü açıklamasında yeni paketlerin uygulanmasına bağlı olduklarını açıklamıştı.

Haber sonrası sterlin dolar karşısında yüzde 0,8 yükseldi.