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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere Genelkurmay Başkanı: İran'ın İsrail gemisine saldırması 'büyük hata'

İngiltere Genelkurmay Başkanı: İran'ın İsrail gemisine saldırması 'büyük hata'

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, İran'ın İsrailli şirkete ait bir gemiye Hint Okyanusu'nda saldırarak 'büyük hata' yaptığını belirtti.

1 Gün Önce
2021-08-04 12:55:01
İngiltere Genelkurmay Başkanı: İran'ın İsrail gemisine saldırması 'büyük hata'

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Carter, gemideki mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, BBC Radio-4'e açıklamalarda bulundu.

"Onlar, geçen hafta Mercer Street gemisine yaptıkları saldırıda büyük hata yaptılar çünkü bu elbette Körfez'deki gidişatı çok uluslararası hale getirdi." diyen Carter, caydırıcılığın yeniden sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Carter, bu tür davranışların tansiyonun yükselmesine yol açabileceğine işaret ederek, "Bu çok kolay bir şekilde yanlış hesaplamalara yol açabilir ve Körfez'in tüm halkları ve uluslararası toplum için çok feci olur." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ı, Körfez bölgesinde daha fazla saldırı yapmaktan caydırmak için ülkesinin misilleme yapması gerektiğini söyleyen Nick Carter, "Temelde yapmamız gereken şey, bu çok pervasız davranışından dolayı İran'a meydan okumak." ifadesini kullandı.

HİNT OKYANUSU'NDA İSRAİLLİ ŞİRKETE AİT BİR GEMİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıda birer vatandaşları hayatını kaybeden İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

galo

yeryüzünün gezen iblisi veledi zinan israilin pervasız eylemleri hakkında ne düşünüyorsun acaba

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