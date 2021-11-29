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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere-Fransa krizi büyüyor: ''İngiltere Avrupa'yı terk etti, dünyayı değil''

İngiltere-Fransa krizi büyüyor: ''İngiltere Avrupa'yı terk etti, dünyayı değil''

Fransa'nın İçişleri Bakanı, İngiltere'nin iç siyasetine rehin tutulmayacaklarını ancak göç krizi nedeniyle ciddi müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

2 Saat Önce
2021-11-29 07:58:14
İngiltere-Fransa krizi büyüyor: ''İngiltere Avrupa'yı terk etti, dünyayı değil''

Açıklamalar, Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde Belçikalı, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşme sonrasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından yapıldı.

Darmanin “İngiltere Avrupa'yı terk etti ama dünyayı değil. İç İngiliz siyaseti tarafından rehin tutulmadan bu sorular üzerinde ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor” dedi.

Bakan, İngiliz kıyılarına ulaşmaya çalışan ve İngiliz Kanalı boyunca tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmen akışından İngiltere'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Darmanin ayrıca “İngiltere özellikle işgücü piyasası tarafından cezbediliyor, bu da İngiltere'de herhangi bir kimlik olmadan çalışabileceğiniz anlamına geliyor” dedi.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLMİŞTİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Açıklama Boris Johnson'ın Fransa'yı eleştirmesinden sonra gelmişti.

Başbakan Boris Johnson, Fransa'nın hatalı olduğunu söylemiş ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin İngiltere'yi "kötü göç yönetimi" ile suçlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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