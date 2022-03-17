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İngiltere faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası bugünkü toplantısında faiz artırımına gitti. Banka tahminlere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.75’e yükseltti.

2 Saat Önce
2022-03-17 15:58:10
İngiltere faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ekonomide belirsizliklere neden olmasına rağmen enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.50'den yüzde 0.75'e yükseltti. Böylece faiz oranları pandemi öncesi seviyelere yükseldi.

Banka faiz artış kararını 1'e karşı 8 oyla aldı. Banka yılın 2. çeyreğinde enflasyonun yüzde 8'e, sonrasında da daha yüksek seviyeye çıkabileceği tahminini yaptı. Başkan Andrew Bailey öncülüğündeki yetkililer gelecek aylarda daha fazla sıkılaşmanın uygun olabileceğini belirtti.

Banka böylece 3 toplantıda üst üste faiz artışına gitti ve pandemi sonrası faiz artışına başlayan ilk büyük Merkez Bankası oldu. Aralık ayında faizler rekor düşük seviye olan yüzde 0.1'den yüzde 0.25'e, Şubat toplantısında da yüzde 0.50'ye çıkarılmıştı.

Ülkede enflasyon Ocak'ta yüzde 5.5 ile 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, Merkez Bankası Nisan ayında enerji faturalarındaki zammın etkisiyle enflasyonda yüzde 7.25 ile yeni bir zirve görülebileceği uyarısı yapmıştı. Bankanın enflasyon hedefi yüzde 2.

Fed de dün 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş, bu yıl 6 faiz artışı daha olabileceği sinyalini vermişti. .

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