İngiltere'den Yunanistan'ı kızdıracak ''Türkiye'' açıklaması

İngiltere'nin yeni Atina büyükelçisi Matthew Lodge, Yunanistan’ın “Türkiye Doğu Akdeniz’deki barışı tehlikeye atıyor” görüşüne karşı çıktı.

İngiltere'nin geçen ağustos ayında göreve başlayan yeni Atina Büyükelçisi Matthew Lodge, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolü ile ilgili Yunanistan'ın iddialarını kabul etmedi.

Büyükelçi Lodge, Yunan To Vima gazetesine demecinde, Yunan yetkililerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset izlediği, istikrarsızlık unsuru teşkil ettiğini ve bölgede güvenliği tehlikeye soktuğu şeklindeki iddialarını doğrulamadı.

"ANKARA'NIN UZUN VADELİ ÇIKARI BULUNDUĞU GÖRÜŞÜNÜ PAYLAŞMIYORUM"

Demecinde “Türkiye'nin uzun vadede, Doğu Akdeniz'de istikrardan başka bir şey istediğini söyleyenlere gerçekten inanıyor muyuz” diyen Büyükelçi Lodge, “Yunanistan'ın duyduğu güvensizliği anlıyorum. Ancak, Doğu Akdeniz'de barış ve refahın olmamasından, Ankara'nın uzun vadeli çıkarı bulunduğu görüşünü paylaşmıyorum” ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.