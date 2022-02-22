İngiltere'den yaptırım kararı: 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Ukrayna ve Rusya arasında aylardır süren gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurmasından sonra daha da arttı. Moskova'nın attığı imzanın ardından dünyadan art arda yaptırım kararları geliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırda askerlerle bir araya geldiği programda, “Hiç kimseden korkmuyoruz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Moskova-Kiev hattındaki gerilimi görüşmek üzere acil toplandı. Bölgede askeri hareketlilik hız kazanırken bazı Rus birliklerinin sınırı geçtiği iddia ediliyor.

Saatler önce yaptırım kararları alacaklarını açıklayan İngiltere Başkanı Borris Johnson konuya ilişkin Avam Kamarası'nda konuştu. Johnson, "İngiltere 5 Rusya bankasına yönelik yaptırımlar uygulayacak. Bu hazırladığımız ilk engelimiz daha fazlası olacak. İşgal durumunda daha fazla yaptırım olacak. ABD ve Avrupa ile birlikte durumun büyümesine bağlı olarak yaptırımlarımızı büyüteceğiz"

Johnson ayrıca "Zamanında Kırım ilhak ederince yeterince sert olmadık" derken "Rusya gazına bağımlı kalmaktan uzaklaşmalıyız" dedi. .