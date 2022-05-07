İngiltere'den vatandaşlarına ''Türkiye'' uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkesindeki vatandaşlarını, yaşanan ölümler sonrası Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi konusunda uyardı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Salgın sonrası Türkiye'nin sağlık turizmi verileri yeniden yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK), 2021'in son 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye'yi tercih eden turist sayısı yaklaşık 371 bine ulaştı.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE UYARISI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda Türkiye'ye giden İngiliz vatandaşlarına uyarılar yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ocak 2019'dan bu yana 17 İngiliz vatandaşının Türkiye'de geçirdiği tıbbı işlemler sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Tıbbi tesislerin standardı ve uygulanan tedaviler dünya çapında büyük farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye'de tıbbi tedavi almayı düşünen İngiliz vatandaşları öncesinde titiz bir araştırma yapmalıdır. Yurtdışında tıbbi tedavinizi ayarlamakta finansal çıkarı olan özel şirketlere güvenmek akıllıca değildir" denildi.

İNGİLİZ VATANDAŞLARINA UYARIDA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN REFERANSINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Medikal turizm ziyaretlerinin ardından Ocak 2019'dan bu yana Türkiye'de vefat eden 17 İngiliz vatandaşının bulunduğunu açıklamalıyız. Türkiye'ye tıbbi bir prosedür için seyahat ediyorsanız, seçtiğiniz tıbbi tesisin Türk makamları tarafından akredite olduğundan emin olmalısınız. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde akreditasyonu olan tesislerin bir listesini bulabilirsiniz.”