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İngiltere'den Ukrayna'ya 'zırhlı araç gönderme' planı

İngiltere, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya yardım etmek için zırhlı araç gönderme planları yapıyor.

2 Saat Önce
2022-04-07 15:48:15
İngiltere'den Ukrayna'ya 'zırhlı araç gönderme' planı

Times gazetesinin haberinde, İngiltere Savunma Bakanlığının Ukrayna'ya "Mastiff" veya "Jackal" gibi keşif veya devriye amacıyla kullanılabilecek zırhlı araçları göndermeyi değerlendirdiği bilgisi verildi.

İngiltere'nin bu arada gelecek 3 haftanın savaşın nihai sonucunu belirlemede kritik olacağı inancıyla ölümcül silah tedarikini de artırdığına işaret edildi.

RUS GÜÇLERİ, ÜLKENİN DOĞUSUNA İLERLİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 43. gününde devam ederken, şiddetli direniş sonrası başkent Kiev etrafından çekilen Rus güçleri, ülkenin doğusuna ilerliyor.

Rusya'nın savaştan önce Ukrayna'nın kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirmeye hazırlandığı düşünülüyor.

Ukrayna, kendisine destek veren ülkelerden savaş uçağı, hava savunma sistemlerinin yanı sıra tank ve zırhlı araçlar istiyor. .

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