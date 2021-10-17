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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'den sonra şimdi ABD'de kriz

İngiltere'den sonra şimdi ABD'de kriz

ABD'deki büyük lojistik firmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu kılınmasının lojistik sektöründeki kamyon şoförü açığını büyütebileceği ve tedarik zincirindeki krizi derinleştirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

10 Saat Önce
2021-10-17 08:14:50
İngiltere'den sonra şimdi ABD'de kriz

Wall Street Journal'ın (WSJ) yaptığı araştırma sonucunda taşıma şirketlerinin, ABD hükümetinin 100'ün üzerinde işçi çalıştıran firmalar için aldığı zorunlu Kovid-19 aşısı veya test kararına, maliyet, şoför açığı ve diğer gerekçesiyle sıcak bakmadıkları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta açıkladığı plana göre, 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketler, çalışanlarının aşılanmalarını veya koronavirüs için en az haftada bir test yaptırmalarını şart koşacak.

"Zaten yeterli sürücümüz yok"

WSJ'nin görüşüne başvurduğu Tennessee merkezli büyük taşımacılık şirketi US Xpress'in üst yöneticisi Eric Fuller, "Herhangi bir serpintiyi karşılayamayacağımız bir sektördeyiz ve zaten yeterli sürücümüz yok." ifadesiyle Biden'ın kararını eleştirdi.

10 bine yakın çalışanının yaklaşık 7 bini tır şoförü olan US Xpress'in mevcut şartlarda çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu kılma lüksünün olmadığına vurgu yapıldı.

Kuzey Amerika'nın en büyük kamyon yükü taşıyıcısı olan Phoenix merkezli Knight-Swift yöneticisi Dave Jackson da, aşı testi gereksiniminin operatörler için teslimatları yavaşlatabilecek ve genellikle saatlik ücret alan sürücülerin kazançlarını negatif etkileyebileceğini söyledi.

En büyük kamyon taşımacılığı endüstrisi gruplarından Amerikan Taşımacılık Dernekleri, "aşı veya test" talimatıyla ilgili 100 çalışan eşiğini "ayrımcı ve verimsiz" olarak nitelendirerek bu kararın zaten arz sıkıntısı çeken taşımacılık sektörünün yükünü daha da artacağına ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dikkati çekti.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açmış, Almanya'da ise durum henüz İngiltere'deki kadar dramatik olmasa da, nakliye aracı şoförü bulmanın giderek zorlaştığı belirtilmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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