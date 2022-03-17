İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak ''Polonya'' kararı!

İngiltere, Polonya'nın yanında yer aldıklarına dair güvence verecekleri belirterek, Polonya'ya ilave destek gönderme kararı aldı.

Karar'ın haberine göre; Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, Moskova yönetimine karşı en sert tavrı alan ülkelerin başında İngiltere geldi. Ruslar Ukrayna topraklarına saldırmadan önce de Kiev yönetimine desteklerini bildiren ve Kremlin'i tehdit eden Johnson hükümeti, Putin'i kızdıracak bir adım daha attı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Polonya'da 100 askerle birlikte Sky Sabre füze sistemini konuşlandıracağını söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, Wallace, Varşova ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında, "Polonya'nın yanında yer aldığımıza ve hava sahasını Rusya'nın bir başka saldırısından koruduğumuza dair güvence vermek için yaklaşık 100 personelle birlikte Polonya'ya Sky Sabre orta menzilli havasavar füze sistemini konuşlandıracağız" dedi.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından doğu kanadının güvenliğini artırmak için harekete geçtiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Ukrayna'daki çatışmadan kaçan mültecilerin Polonya'ya geçiş noktasının yakınındaki Yavoriv eğitim üssünde, bu hafta başında Rus hava saldırısı düzenlenmiş ve bu saldırıda en az 35 kişinin öldüğü bildirilmişti. .