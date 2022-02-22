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İngiltere'den Rusya'ya ''Ukrayna'' yaptırımı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'İngiltere'nin Rusya'ya karşı ilk ekonomik yaptırım kararlarını' bugün açıklanacağını söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-22 12:04:03
İngiltere'den Rusya'ya ''Ukrayna'' yaptırımı

İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacağını açıkladı. Johnson ayrıca Ukrayna ordusuna ve Ukrayna'ya yardım etmek için neler yapılacağına da bakacaklarını kaydetti.

Boris Johnson, uluslararası bir yaptırım paketi yapılacağını ve Rusya'ya karşı ilk ekonomik yaptırım kararlarını bugün açıklayacaklarını söyledi. İngiltere Başbakanı, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımın çok sert olacağını ifade etti.

Johnson, Putin'in Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Johnson ayrıca "Zamanında Kırım ilhak edince yeterince sert olmadık. Rusya gazına bağımlı kalmaktan uzaklaşmalıyız" dedi. .

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