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İngiltere’den Rus özel jetlerine yasak

İngiltere, Rus zenginlerinin yaygın biçimde kullandığı özel jetlerin ülkenin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.

1 Saat Önce
2022-02-26 00:34:18
İngiltere’den Rus özel jetlerine yasak

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri yasa dışı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından yararlanan kimse burada hoş karşılanmaz. Hiçbir Rus özel jetinin İngiltere hava sahasında uçamaması veya yere inmemesi için yasağımızı genişlettim. (Karar) Şu andan itibaren geçerli."

Rusya, hava sahasını İngiltere'nin uçaklarına kapattığını duyurmuştu

İngiltere, dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle en büyük Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Söz konusu kararın ardından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da İngiliz havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığını belirtmiş ve "25 Şubat itibarıyla, İngiltere'nin sahip olduğu, İngiltere'ye kayıtlı veya İngiltere ile bağlantılı birisi tarafından kiralanmış uçakların Rus hava sahasına girmeleri yasaklanmıştır." ifadesini kullanmıştı. .

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