İngiltere'den 'korona' raporu: Aşılı ölümlerin oranı aşısızların 2 katı

İngiltere’de toplam vaka sayısının 300 bin 10 kişi olduğu gözlemlenirken bu vakalardan 117 bin 115'i 1. doz ve 2. dozu yapılan vakalar olduğu tespit edildi

Rapora yansıyan verilere göre, koronavirüsün delta varyantına yakalanarak ölenlerin sayısı toplamda 742 olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 402 kişinin 2 doz aşılı olduğu, 79 kişinin ise 1 doz aşılı olduğu saptandı. Aşısız ölümün ise 253 kişi olduğu görüldü.

10 varyantın incelendiği ve "Technical Briefing 20" adı verilen raporda, acil bakıma alınan hastalarla ilgili veriler paylaşıldı. Koronavirüsün Delta varyantının dominant olduğu gözlenen araştırmada, delta varyantına ağırlık verildiği ve bu varyant üzerinden ayrıntılı rapor sunulduğu belirtildi.

Vakaların 3'te birinden fazlası aşılı

1 Şubat ve 2 Ağustos arasının dikkate alındığı araştırmanın 18. sayfasında yer alan 5. tabloda, vaka sayılarının yüzde 40'a yakının aşılı olduğu görüldü. Toplam vaka sayısının 300 bin 10 kişi olduğu gözlemlenirken bu vakalardan 117 bin 115'i 1. doz ve 2. dozu yapılan vakalar olduğu tespit edildi.

Aşılı ölümler aşısızların 2 katı

Aşılarla ilgili verilerin yayınlandığı raporda, koronavirüsten hayatını kaybeden aşılı İngiliz vatandaşının sayısı, aşısız vatandaşlarına göre daha fazla olduğunu gözler önüne serdi.

Rapora yansıyan verilere göre, koronavirüsün delta varyantına yakalanarak ölenlerin sayısı toplamda 742 olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 402 kişinin 2 doz aşılı olduğu, 79 kişinin ise 1 doz aşılı olduğu belirlendi. Aşısız ölümün ise 253 kişi olduğu görüldü.

Aşısızlara göre 2 katına yakın aşılı İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, toplam ölüm sayısı oranına göre ölenlerin yüzde 64'ünün aşılı olduğu tespit edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.