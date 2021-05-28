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İngiltere'den Johnson & Johnson aşısına onay

Koronavirüsün Hindistan varyantının ülkede yayılmasıyla birlikte İngiltere hükümeti Johnson & Johnson (J&J) aşısının kullanımına onay verdi.

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Google News - Timeturk
28.05.2021 17:36:32
İngiltere'den Johnson & Johnson aşısına onay

İngiltere'de hükümet, koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantının ülkede yayılmasını engellemek adına önlemler almaya devam ediyor.

Bu önlemlerden biri de J&J aşısının ülke genelinde kullanımına onay vermek oldu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen tek doz aşının 'beklenen güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını' karşıladığı yönünde bir açıklamada bulundu.

J&J aşısına verilen bu onayla birlikte İngiltere'de kullanılabilecek aşı sayısı 4'e yükseldi. Kullanımına izin verilen diğer aşılar ise Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Moderna aşıları.

'ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK'

Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Janssen tek dozluk bir aşı olduğundan, önümüzdeki aylarda herkesi aşılarını almaya teşvik etme çabalarımızı ikiye katlayacağımız ve bu yılın ilerleyen zamanlarında bir takviye programına başlayacağımız için önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti, geçen yılki 30 milyon doz J&J siparişini 20 milyon doza düşürmüştü.

Hangi grupların aşıyı yaptıracağına ilişkin ayrıntılarının henüz belirlenmemesiyle birlikte, nadir kan pıhtılaşması vakalarının görülmesiyle aşının sadece yaşlılara ve yetişkinlere uygulanabileceği de öngörülüyor.

İngiltere'de nüfusun yaklaşık yüzde 58'i en az bir doz aşısını almış ve neredeyse yüzde 35'i de iki dozu olmuşken hükümet, temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılamayı hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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