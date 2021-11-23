İngiltere'den inşaatlara 'elektrikli' izin

Hükümet, İngiltere'nin 2030'da ülkede yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklaması nedeniyle, yeni düzenlemeler sayesinde her yıl 145.000 yeni şarj noktası oluşturulmasını amaçlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'de yeni yapılan inşaatlarda ve 2022 yılından itibaren "büyük yenilemelerin" bir parçası olarak elektrikli araç şarj noktasının kurulmasının zorunlu olacağına yönelik açıklamada bulundu.

Hükümet, İngiltere'nin 2030'da ülkede yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklaması nedeniyle, yeni düzenlemeler sayesinde her yıl 145.000 yeni şarj noktası oluşturulmasını amaçlıyor.

Kıtlık hala büyük sorun

Le Matin'in haberine göre; Başbakan Johnson, CBI işverenler örgütünün yıllık konferansında İngiliz iş liderleri ile yaptığı görüşmenin devamında salgın,tedarik zinciri sorunları,enerji fiyatları ve işgücüne yönelik değerlendirme yaptı. Konuşmasında ülkede yaşanan kıtlığa dikkati çeken Johnson bunun sorunları da beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Yeşil için atılan adımlar

Başbakan, özellikle pandemi sonrasında İngiliz ekonomisinin toparlanmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda ülkenin güneyi ve kuzeyi arasında yeniden dengelenme sözünü tutmak için "yeşil bir sanayi devrimi" çağrısında bulundu. Ancak Boris Johnson, "Hükümetin yapabileceklerinin sınırları var," demeyi de unutmadı. Başbakan Johnson, özel sektörün "büyümenin gerçek motoru" olduğuna dair güvence de verdi.

Şarj istasyonu kurulumları

Başbakan Johnson tüm Avrupa'nın gündeminde bulunan elektrikli araçlar ile ilgili ise, " Elektrikli araçlar için yeni terminaller inşa etme zorunluluğu İngiltere'de gelecek yıldan itibaren yeni evler, süpermarketler veya iş yerleri gibi binalar ile bunu aşan büyük binalar için de geçerli olacak" yorumunu yaparken şimdiye kadar evde ve işyerlerinde 250.000'den fazla şarj noktasının inşasını desteklediğini hatırlattı.

Johnson aynı günkü değerlendirmesinde KOBİ'ler ve yenilenebilir enerjilerle ilgili projeler için bir kredi programı duyurdu. CBI'ın genel müdürü Tony Danker, "sanayisizleşmeden uzun süre acı çektikten" sonra, Birleşik Krallık "özellikle biyoteknoloji, uzay ve siber güvenlik alanında gelişen endüstriler" sayesinde toparlanabileceğini söyledi.

Karbon nötr için adımlar

Danker, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedefinin "Birleşik Krallık sanayi merkezlerinin bu yeni sanayi devriminin ön saflarında yer alması için eşsiz bir fırsat yaratıyor" açıklamasını yaparken, şirketler ülkeyi yeniden dengeleme arzusunu “bütün yürekten paylaşırlarsa”, hükümetin geçen hafta sonunda açıklanan ve özellikle kuzeydoğudaki yüksek hızlı hattın bir bölümünün terk edilmesini öngören yeni demiryolu stratejisi. Ona göre ülkenin iyileştirilmesi gerekiyor. Karar ülkenin kuzeyindeki işletmeleri "zedeledi", Tony Danker, hükümeti "daha iyi bir yol" bulma çağrısını da yeniledi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.