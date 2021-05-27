DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
İsrail gazetesinden bir ilk
Casper Excalibur'dan İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'ne destek
Trendyol, Türk Modası Benim Hareketi ile tasarımcıların yanında
Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Uğur Mumcu neden öldürüldü? ‘Bilerek saklanan gerçekler’
İnegöl’de bisiklet yolu çalışmaları
Evanjelik siyonistlerle İsrailli siyonist neo-conların yeni savaşı
SİDA hedefi tam isabetle vurdu
Esed'in danışmanından Şam ve Riyad hakkında dikkat çeken yorum
180'e yakın kişiyi taşıyan tekne battı
CHP'nin yasa tekliflerine eleştiri: ‘Zırvanın tepesi’
Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalkacak mı?
Taksim Camii yarın açılıyor
Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? Nefes kredisi faizi ne kadar?

İngiltere’den Hz. Muhammed’e saygısızlığa prim!

İngiltere, Müslümanların tepkisini çeken bir karara imza attı. İngiltere'de bir lisedeki derste İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından açığa alınan öğretmenin görevine dönebileceği açıklandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 09:00:19
İngiltere’den Hz. Muhammed’e saygısızlığa prim!

İngiltere'de bir lisedeki derste İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından açığa alınan öğretmenin görevine dönebileceği açıklandı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan Batley Okulunda bir öğretmenin din bilgisi dersinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürleri göstermesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
Soruşturmada öğretmenin karikatürleri birden fazla gösterdiği ancak suç işleme niyetinde olmadığı sonucuna varıldı.

Öğretmenin, "dini değerlere küfrün" ne olduğu hakkında bir tartışma başlatmak için "görüntüyü kullanmanın eğitici bir amacı ve faydası olduğuna gerçekten inandığı" savunuldu.

Liseden yapılan açıklamada, "Bulgular açık, ilgili öğretmen kaynağı suç amacıyla kullanmadı ancak ders konusu başka yöntemlerle etkili bir şekilde anlatılabilirdi." denildi.

Bu kapsamda "açığa alma cezasının artık kaldırılabileceği" duyurulurken, bundan sonra karikatürlerin kullanılmayacağı da ifade edildi.

Gösteri düzenlenmişti

25 Mart'ta yaşanan olayda, bir öğretmenin din bilgisi dersinde İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri göstermesinin ardından veliler okul önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Okul, göstericilerin istifa etmesini istediği öğretmeni açığa almıştı. Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada derste kullanılan "uygunsuz kaynak" için özür dilemişti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş