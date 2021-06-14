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İngiltere'den Afrin'deki hastane saldırısına tepki

İngiltere, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen saldırıyı kınadı.

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14.06.2021 17:55:57
İngiltere'den Afrin'deki hastane saldırısına tepki

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilciliğince, Afrin'deki hastane saldırısına ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hastaneler, siviller ve yardım görevlileri hedef değildir. İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde sükunet çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları mevcut ateşkes anlaşmalarına uymaya davet ediyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin durması gerektiğini belirterek, "Tüm tarafların mevcut ateşkes anlaşmalarına uyması gerekiyor. Tıbbi tesisler, yardım görevlileri ve masum siviller hedef değildir." değerlendirmesinde bulundu.

YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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