DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,5689 ₺

EURO

17,8107 ₺

ALTIN

987,67 ₺

BİST

2.601,25 ₺

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'den 8 yıl aradan sonra Libya hamlesi

İngiltere'den 8 yıl aradan sonra Libya hamlesi

İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, 8 yıl aranın ardından Libya'da büyükelçiliğin yeniden açıldığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-06-06 07:21:44
İngiltere'den 8 yıl aradan sonra Libya hamlesi

İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Hurndall resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin açılmasını, "İngiltere'nin Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla Libyalılar ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya devam etme kararlılığının kanıtı" olarak değerlendirdi.

Öte yandan Hurndall, İngiltere ve Libya'nın ilişkilerinin tarihi açıdan derin ve kalıcı olduğunu belirtti.

İngiltere, Ağustos 2014'te ülkede alevlenen iç savaşın ardından diplomatik misyonlarını kapatmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş