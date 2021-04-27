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İngiltere'den 22 kişiye yaptırım kararı

İngiltere, 'Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi' kapsamında Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yolsuzluğa karışan 22 kişiye yaptırım kararı aldı.

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27.04.2021 02:58:07
İngiltere'den 22 kişiye yaptırım kararı

Açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, "Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi" kapsamında, dünya çapında ismi yolsuzluk olaylarına karışan bazı kişilere yaptırım getirdiğini açıkladı.

Bu kişilerin, yaptırımlar kapsamında İngiliz bankaları aracılığıyla paralarını aklayamayacağı kaydedildi.

İlk kez açıklanan yaptırımlarla Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinden 22 kişiye seyahat yasağı getirildiği ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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