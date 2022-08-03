İngiltere'de yüzücüye köpekbalığı saldırısı
İngiltere'de köpekbalığı saldırısına uğrayan bir yüzücü, bacağından yaralandı.
2022-08-03 08:39:02
Olay, Cornwall'ın Penzance bölgesi açıklarında bir şirket tarafından düzenlenen mavi köpekbalığı turu esnasında yaşandı.
Sahil güvenlik ekibi, bacağından yaralanan yüzücüyü sağlık ekiplerine ulaştırdı. Köpekbalığı saldırısına uğrayan yüzücü, olayı "çok korkutucu" diye niteledi.
Tur şirketi, konuya ilişkin açıklamasında, yüzücüye ilk yardımın yapılması için acil durum planının derhal yürürlüğe konulduğunu duyurdu. İngiltere açıklarında köpekbalığı saldırılarının nadiren görüldüğü belirtiliyor
Kaynak: The İndependent, TRTHaber .
YORUMLAR (0)