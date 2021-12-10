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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi

İngiltere Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks Kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

15 Dakika Önce
2021-12-10 13:49:02
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi

İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'li diplomatların gizli yazışmalarını ve insanlık suçlarına dair gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın iadesine karar verdi.

ABD hükümeti, alt mahkemenin iade talebini reddeden kararını Yüksek Mahkeme'de temyize taşımıştı.

İngiltere'deki kararı açıklayan yargıç Timothy Holroyde, kendilerine verilen güvenlik garantilerinden tatmin olduklarını söyledi. Buna göre Amerikan yönetimi, Assange'ın 'azami güvenlikli' cezaevlerinden birinde tutmayacakları ve eğer hüküm giymesi halinde memleketi Avustralya'ya transfer edecekleri yönünde sözler verdi.

Alt mahkemenin iade talebini reddettiği 4 Haziran tarihli kararında, Assange'ın iade edilmesi halinde bir Amerikan hapishanesinde intihar edebileceği endişesine yer verilmişti.

Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrasında şimdi İngiliz hükümetinin Assange'ın iade edilip edilmeyeceği yönünde bir karar alması gerekiyor.

50 yaşındaki Assange, ABD'de hakkındaki suçlamalardan mahkum edilirse, ömrünü demir parmaklıklar ardında ya da başka bir hapis halinde tamamlayabilir.

Ekim sonunda ABD yönetimi, İngiltere yargısının WikiLeaks kurucusunun iadesi yönünde çark etmesini sağlamaya yönelik taahhütte bulunmuş, Yüksek Mahkeme'ye, Assange'ın ABD'deki yargı süreci boyunca gözaltında tutulacağı hapishanede uzmanların önereceği her türlü klinik ve psikolojik tedaviye erişeceği, alacağı hapis cezasını ABD'de değil, kendi memleketi Avustralya'da çekebileceğini taahhüt eden belge sunmuştu.

WikiLeaks ilk olarak 2010 yılında, Bağdat'ta aralarında iki Reuters muhabirinin de bulunduğu onlarca kişinin Apache helikopterlerinden 2007'de düzenlenen saldırıda öldürüldüğü Amerikan ordusu görüntülerini yayımlamasıyla adını duyurmuştu. Site sonrasında da, ABD'li diplomatların binlerce gizli yazışmasını yayımlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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