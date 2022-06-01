İngiltere'de yoksul kesim ekmek ve makarnaya erişimde güçlük çekiyor

Son 40 yılın en yüksek tüketici fiyatları enflasyon oranıyla karşı karşıya olan İngiliz halkı içinde öğün atlamak durumunda kalan hane halkı sayısı artıyor. Yoksul kesim ekmek ve makarna gibi zamlanan temel gıdalara erişimde güçlük çekiyor.

İngiltere'de makarna ve ekmek fiyatlarında son bir yılda büyük artış görülürken, diğer temel gıda ve içecek fiyatları ortalama fiyat artışını takip etti.

Ulusal İstatistik Kurumu'nun "deneysel bir analiz" kapsamında yaptığı çalışmaya göre yarım kiloluk paketlerde satılan en ucuz makarna fiyatı geçen yıl 36 peni (yaklaşık 7,4 tl) iken geçen ay yüzde 50'lik bir artışla 53 peniye (yaklaşık 10 tl) yükseldi.

80 gramlık bir somun ekmeğin fiyatı ise bir yılda yüzde 16 artarak 54 peniye yükseldi.

Listedeki en büyük fiyatlı ürün olan yarım kilo dana kıymanın fiyatı yüzde 16 artarak 2,34 sterlin (yaklaşık 48 tl) oldu. Diğer 30 temel gıda ve içecekte ise fiyat artışı ortalama artışı takip ederek yüzde 6-7 arası gerçekleşti.

Öte yandan geçen yıla göre patatesin fiyatı yüzde 14, peynirin fiyatı yüzde 7, pizzanın fiyatı ise yüzde 4 daha ucuzladı.

Yoksullukla mücadele için çalışan dernekler ülkedeki en ucuz ürünlerde görülen keskin fiyat artışının yoksul kesimde etkisini göstermeye başladığını bildiriyor. Buna göre son 40 yılın en yüksek tüketici fiyatları enflasyon oranıyla karşı karşıya olan İngiliz halkı içinde öğün atlamak durumunda kalan hane halkı sayısı artıyor.

Geçen hafta İngiliz hükümeti artan enerji fiyatları karşısında hane halklarını desteklemek üzere 15 milyar sterlinlik bir bütçe ayırdığını duyurdu. Bu bütçe daha önce açıklanan 22 milyar strelinlik bütçeye ek olarak getirildi.

İngiltere Merkez bankası Başkanı Andrew Bailey geçen hafta yaptığı bir açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "kıyamet" etkisi yaparak özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıda fıyatlarını fırlatabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Euronews Türkçe