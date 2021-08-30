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İngiltere’de vaka sayıları geçen yıla göre 26 kat fazla
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İngiltere’de vaka sayıları geçen yıla göre 26 kat fazla

Ülkeleri 'kırmızı' ve 'yeşil' olarak listeleyerek yurt dışından girişler nedeniyle oluşabilecek vakaları kontrol altında tutmaya çalışan İngiltere'den vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi.

1 Saat Önce
2021-08-30 16:34:57
İngiltere’de vaka sayıları geçen yıla göre 26 kat fazla

Bir süre önce salgını aşılama kampanyasıyla kontrol altına alındığını duyuran İngiltere'de endişelendiren bir açıklama yapıldı.

Ülkede durumun normale dönmeye başladığı, yasakların kademeli olarak gevşetildiği görülürken vaka sayılarının geçen yılın aynı zamanına göre 26 kat daha fazla olduğu belirtildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'nin resmi verilerine göre vakaların geçen yıla göre 26 kat daha fazla olduğu belirtilirken bu verilerin insanlar için uyarı anlamına geldiğini söyledi.

Verilere ilişkin konuşan Reading Üniversitesi'nden hücre mikrobiyoloji profesörü Simon Clarke, “Bu yılın 20 Ağustos'unda sonlanan haftada resmi verilere göre 756.900 insan hasta olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre her 70 kişiden birinde corona virüsü tespit edildi. Geçen yıl aynı kurumun verilerine göre ülkede 28.200 vaka vardı. Yani her 1900 kişiden 1'inde vaka vardı” dedi.

ingiltere-vaka-virüs

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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