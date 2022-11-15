İngiltere'de uyuşturucu ticareti ve PKK

İngiltere'nin Başkent Londra'nın kuzeyindeki 'Tottenham Boys' çetesinin eski üyesi, terör örgütü PKK'nın, uyuşturucu ticaretinde çeteleri kullandığını ve özellikle Londra'da aktif olduğunu anlattı.

PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu ticaretindeki faaliyeti İngiltere'deki çeteler üzerinden de yürütülüyor.

PKK, yasa dışı yollardan elde ettiği finans kaynakları, 1990'lı yıllardan itibaren yayımlanan pek çok yerli ve yabancı raporda, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini ve elde ettiği geliri ortaya koyuyor.

Bu raporlara göre PKK, üretiminden dağıtımına ve Avrupa sokaklarında satışına kadar uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor.

KUZEY LONDRA'DA SOKAK ÇATIŞMALARI

AB Polis Teşkilatı Europol'ün "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2022" raporunda, PKK'nın Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerinin, merkezi Belçika'da olan sözde "Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E)" isimli çatı örgüt tarafından koordine edildiğine, bunlar içerisinde bağış toplama etkinliklerinin yanı sıra kara para aklama, haraç alma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi organize suç faaliyetlerinde bulunduğuna yer verildi.

Avrupa ülkelerinden İngiltere'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın, bu ülkede de sıklıkla başvurduğu yöntemler arasında tehdit, darp ve cinayetler olduğu biliniyor.

İngiltere Metropolitan Polisinin önceki yıllarda hazırladığı bir istihbarat raporu da Londra merkezli Tottenham Boys çetesinin, "yerel Kürt işletmeleri hedef aldığını, terör örgütü (PKK) için para toplamak amacıyla aşırı şiddet kullandığını ve haraçlara nasıl karıştığını" ortaya koymuştu.

Raporda, çetenin sokakta A ve B sınıfı uyuşturucu satmak için diğer çetelerden kişileri kullandığı ve "Kuzey Londra'da çeşitli sokak çatışmalarına girdiği" belirtilmişti.

PKK VE İNGİLTERE'DEKİ UYUŞTURUCU ÇETELERİ

Güvenlik nedeniyle ismini paylaşmak istemeyen "Ali" takma adını kullanan başkent Londra'nın kuzeyindeki "Tottenham Boys" çetesinin eski üyesi, AA muhabirine terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinde İngiltere'de izlediği yolu anlattı.

Ali, terör örgütünün, ülke genelindeki karlı uyuşturucu ticaretinde çeteleri kullandığını ve özellikle başkent Londra'da aktif olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 400 kişilik çetenin başkentin kuzeyinde A ve B sınıfı uyuşturucuları dağıtma tekeline sahip olduğunu belirten Ali, Tottenham Boys'un "Londra'daki çetelerin en büyüklerinden biri" olduğunu söyledi.

HEPSİ PKK'YA PARA VERİYOR

Çetenin eski üyelerinden Ali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer büyükler, Hackney Bombers ve Adanalı Hayri olarak da bilinen Hayri Göztaş çetesi. Tottenham Boys, Hackney Bombers ve Hayri Göztaş çeteleri, bazı küçük Arnavut, Jamaikalı ve İrlandalı gruplarla Londra'nın uyuşturucu ticaretinin çoğunu kontrol ediyor. Hepsi, Haringey'den, Kürt Toplum Merkezinden faaliyetlerini yürüten örgüte (PKK) bağlı. Hepsi de ideolojik olarak ve kendilerini mecbur hissettikleri için PKK'ya para veriyor. Hepsi (PKK) örgüte para ödüyor. Ödemezlerse, aksi takdirde, yanlış tarafta olacaklar. Londra'da faaliyet göstermek bir nevi ruhsattır ve ücreti örgüte ödenir."

KÜRT TOPLUM MERKEZİ'NİN ROLÜ

Terör örgütü PKK'nın Londra'daki merkezinin, Haringey'deki Kürt Toplum Merkezi olduğunu söyleyen Ali, "Orada uyuşturucu bulamazsın ama oradaki liderler bütün çete elebaşlarını bilirler ve çete üyeleri bazen toplum merkezi liderlerinden aralarındaki anlaşmazlıkları çözmelerini isterler." diye konuştu.

Çeteler arasında bitmeyen bir kan davası olduğunu vurgulayan Ali, "Hepsinin rakip çeteler tarafından öldürülen üyeleri var. Kimseye merhamet göstermezler." ifadelerini kullandı.

Ali ayrıca, geçen ay Londra merkezli bir Türk radyo istasyonunun sahibi olan DJ Koray'ın (Mehmet Koray Alpergen) öldürülmesinin çeteyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

HAYRİ GÖZTAŞ'IN İTİRAFLARI

Bir zamanlar uyuşturucu kaçakçısı Hayri Göztaş'ın yönettiği çeteye yakın başka bir kişi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hapis cezası ve Türkiye'ye sınır dışı edilmekten kaçınmasına rağmen Göztaş'ın da Londra sokaklarına geri döndüğünü anlattı.

Güvenlik nedeniyle ismini paylaşmak istemeyen bu kişi, "Hayri, insanları çetesi için karlı olacak şekillerde zorlamak amacıyla tehdit ve şiddete başvuruyor." ifadesini kullandı.

Hayri Göztaş, Ekim 2004'te İngiltere'de eroin kaçakçılığından suçlu bulunmuş ve 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Göztaş, serbest bırakıldıktan hemen sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmek istemiş ancak birlikte çalıştığı çok sayıda kişinin ismini açıkladığı için İngiltere'de kalmıştı. AA .