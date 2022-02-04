İngiltere'de üst düzey 5 yetkili birden istifa etti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın üzerindeki artan istifa baskısıyla beraber, Başbakanlık'taki üst düzey beş yetkili birkaç saat arayla görevlerinden ayrıldı.

Başbakanlık sözcüsü, Johnson'ın "kontrolü kaybetmediğini" ve üç istifanın, önceden karşılıklı üzerinde anlaşılmış bir karar olduğunu söyledi. Johnson da personele hitaben yaptığı konuşmada "değişim iyidir" dedi.

Başbakan'ın İletişim Daire Başkanı Jack Doyle, Politika ve Strateji Direktörü Munira Mirza, Kabineden Sorumlu Danışmanı Dan Rosenfield ve Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds, Perşembe günü istifalarını sundu.

Bu sabah da Johnson'ın politika ekibinde yer alan ve eğitimden sorumlu danışman Elena Narozanski görevinden ayrıldı.

Başbakan Johnson bir süredir, mensubu olduğu partisi Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri tarafından, Covid-19 önlemleri esnasında kamu kuruluşlarında düzenlenen partiler nedeniyle istifaya davet ediliyor.

İstifa eden danışmanlardan üçünün, pandemi kısıtlamaları sürecinde Başbakanlık'ta düzenlenen partilere katıldığı belirtiliyor. Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Reynolds, Mayıs 2020'deki bu bahçe partilerinden biri için davet mesajını atan yetkiliydi.

Başbakan Boris Johnson, beş danışmanının istifasının ardından bu sabah Başbakanlık konutunda personele yönelik bir konuşma yaptı. Johnson'ın sözcüsü, bu konuşmada Başbakan'ın "tüm ekibe çalışmaları için, ayrılanlara da katkıları için teşekkür ettiğini" söyledi.

"Zor bir dönemden geçildiğini" kabul eden Johnson ayrıca "değişim iyidir" ifadesini kullandı.

Johnson'ın Başbakanlık'ta kontrolü kaybetmediğini belirten sözcü, üç danışmanın ayrılması kararının, Mirza'nın istifasından önce, üzerinde anlaşılmış "ortak karar" olduğunu ifade etti.

Narozanski'nin istifasının ise planlanmamış olduğunu ve bugün daha fazla istifa beklemediklerini söyledi.

Johnson'ın istifası isteniyor

BBC'ye göre bugüne kadar 17 Muhafazakar Parti milletvekilinin Johnson'ın istifasını istiyor. Ancak Başbakan hakkında güven oylaması için partiden en az 54 milletvekilinin bunu talep etmesi gerekiyor. Muhafazakar Parti'nin 360 milletvekili bulunuyor.

Johnson'ın istifasını isteyen milletvekillerinden pek çoğu, gerekçe olarak Covid-19 salgınındaki kapanma döneminde başbakanlıkta yapılan partileri gösteriyor.

Başbakanlık Konutu'ndaki parti iddiaları hakkında soruşturma yürüten Müsteşar Sue Gray'in raporunun bir bölümü hafta başında yayımlandı.

Ayrıca Başbakanlık, polisin de partiler hakkındaki soruşturmasını bitirmesinin ardından güncellenmiş bir raporu yayımlanacağını açıkladı.

Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood dahil olmak üzere bazı partililer ise Johnson'ın İşçi Partisi lideri Keir Starmer hakkındaki sözlerine de dikkat çekti.

Savile suçlaması

Başbakan Johnson, Pazartesi günü Starmer'ın başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde, zamanının çoğunda gazetecileri yargılayıp, hakkında yüzlerce cinsel istismar suçlaması bulunan İngiliz televizyon sunucusu Jimmy Savile ile ilgili davaları kovuşturmadığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

2011'deki ölümünün ardından Savile'in BBC stüdyoları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yüzlerce kadın ve çocuğa saldırdığı ve seri bir istismarcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Johnson Perşembe günü yaptığı yeni açıklamada ise Starmer ile ilgili sözlerinden geri adım attı. Başbakan, Starmer'in başsavcılık yaptığı dönemdeki "kişisel sicili" hakkında konuşmadığını söyledi ve "Bu kararlarla kişisel olarak hiçbir ilgisi olmadığını tamamen anlıyorum" diye ekledi.

Ancak Politika ve Strateji Direktörü Munira Mirza, İngiliz The Spectator dergisinde yayımlanan istifa mektubunda, Başbakan Johnson'ın yanıltıcı açıklamaları nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi:

"Siz, sizin aleyhinizde konuşan birçok kişinin anlayamayacağı kadar iyi bir adamsınız. Bu yüzden muhalefet liderine karşı hakaret yüklü bir suçlamada bulunarak hakkınızdaki beklentileri boşa çıkarmanız çok üzücü."

Mirza'nın istifası sonrasında Channel 5 News'a konuşan Başbakan Johnson, Londra Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden beri birlikte çalıştığı Mirza için, "Munira'yı kaybettiğim için üzgünüm" dedi. Johnson bu açıklamasını, tüm istifaların henüz gelmediği bir vakitte yaptı.

Johnson, Mirza'nın yaptığı işlerden övgüyle bahsetti.

Mirza, istifa mektubunda Jonhson'ın Starmer iddiası hakkında "Bu iddia için adil veya makul bir temel yoktu. Bu, siyasetin olağan hamlesi de değildi; korkunç bir çocuk cinsel istismarı vakasına uygunsuz ve partizan bir göndermeydi" ifadelerini kullandı.

Programda, Johnson'a Mirza'nın bu sözleri de soruldu. Ancak Johson, "Buna katılmıyorum" diye yanıt verdi:

"Hiç kimse muhalefet liderinin bu davanın ele alınmasına yönelik kişisel dahli hakkında yorum yapmıyor.

"Tüm söylediğim muhalefet liderinin, görevi esnasında Kraliyet Savcılığı'nın (CPS) bu davayı ele alışı nedeniyle özür dilediği. Bu konuda açıkça söylenmesi gereken tek şey bu."

BBCTürkçe .