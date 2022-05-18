İngiltere'de tecavüz skandalı! Milletvekili gözaltına alındı

İngiltere'de Muhafazakâr Partili bir milletvekilinin tecavüzden tutuklandığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

BBC Türkçe'de Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met) 2002 ile 2009 yılları arasında işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle bir kişinin gözaltında olduğunu doğruladı. Ancak bu kişinin kimliği ve milletvekili olup olmadığıyla ilgili detay vermedi.

Muhafazakar Parti ise soruşturma süresince milletvekilinden Parlamento'daki oturumlara katılmaması istendiğini söyledi.

Milletvekili, görevinden kaynaklanan güveni ve kamu görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla da karşı karşıya.

Konuya ilişkin yayımlanan bir açıklamada, "Met, Ocak 2020'de, 2002-2009 yılları arasında cinsel suçlar işlendiğine dair bir ihbar aldı. Suçların Londra'da işlendiği iddia ediliyor" ifadelerine yer verildi. .