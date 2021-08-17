DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD, Afgan hükümetinin milyarlarca dolarlık rezervini dondurdu
İngiliz istihbaratı: 'Batı Afganistan'dan çekilirse Britanya'ya yönelik saldırı riski artar'
Samet Aybaba: Lucas Castro'nun pozisyonu net penaltı
Selin sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor
Kredi kartı başvuruları yüzde 100 arttı
UNESCO'daki Türk mirasları
ABD Kovid-19 aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
AB: Taliban, savaşı kazandı ve onlarla konuşmamız gerekiyor
Türkiye'de 'insan kaçakçılığı' profili
Marcao, PFDK'ya sevk edildi
Ümit milli judoculardan 3 madalya
Kripto paraya 'zincirleme' geçiş
Trabzonspor'a Efecan Karaca'dan kötü haber!
İngiltere: Ülkeler tek başına Taliban'ı tanımasın
Almanya, Taliban'la doğrudan görüşecek

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de 'son 5 aydaki en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı' kaydedildi

İngiltere'de 'son 5 aydaki en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı' kaydedildi

İngiltere'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaklaşık son 5 aydaki en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

2 Saat Önce
2021-08-17 20:26:38
İngiltere'de 'son 5 aydaki en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı' kaydedildi

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 170 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 26 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, 175 ölümün açıklandığı 12 Mart'tan bu yana bir günde bildirilen en yüksek ölüm sayısı olurken; salgında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 131 bin 149'a çıktı.

Ölüm belgelerini esas alan Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 bini geçti.

Ülkede ilk doz aşı olanların sayısı 47 milyon 369 bin 418'e ulaşırken (yetişkinlerin yüzde 89,6'sı), ikinci doz aşı olanların sayısı da 40 milyon 841 bin 971'e (yetişkinlerin yüzde 77,2'si) çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş