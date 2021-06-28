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İngiltere'de son 149 günün en yüksek vaka sayısı görüldü

İngiltere'de son 149 günün en yüksek vaka sayısı görüldü

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 868 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle 'son 149 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi.

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28.06.2021 21:09:24
İngiltere'de son 149 günün en yüksek vaka sayısı görüldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 128 bin 103'e yükseldi.

Son 24 saatte 22 bin 868 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 23 bin 275 vakanın saptandığı 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 755 bin 78'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 454 bin 511'e ulaşırken, bunlardan 32 milyon 583 bin 746'sına ikinci dozu aşı yapıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1505 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 257'si yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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